سيدات الرياضي تخسر امام البطل

ضمن منافسات بطولة دوري اوروبا الشرقية لكرة السلة للسيدات ، اسقط فريق غوود انغليس كوزيتش السلوفاكي حامل اللقب بفارق 7 نقاط و بنتيجة 71 – 64 سيدات فريق الرياضي بيروت اللبناني الذي سيحافظ على المركز الثاني رغم هذه الهزيمة في المباراة الكبيرة التي لعبتها سيدات الرياضي منذ الدقيقة الاولى .
و رغم هذه الخسارة فقد حسمن التأهل الى مرحلة الفاينال 8 لمواجهة ثالث المجموعة الثانية ، بشرط تحقيق الفوز المتوقع على فريق رويال ايغلز الهولندي متذيل الترتيب في المباراة الثانية لهذه المرحلة غداً .
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