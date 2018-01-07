سيدات الرياضي تخسر امام البطل

ضمن منافسات بطولة ​دوري اوروبا الشرقية لكرة السلة للسيدات​ ، اسقط فريق ​غوود انغليس كوزيتش​ السلوفاكي حامل اللقب بفارق 7 نقاط و بنتيجة 71 – 64 سيدات فريق الرياضي بيروت اللبناني الذي سيحافظ على المركز الثاني رغم هذه الهزيمة في المباراة الكبيرة التي لعبتها ​سيدات الرياضي​ منذ الدقيقة الاولى .

و رغم هذه الخسارة فقد حسمن التأهل الى مرحلة الفاينال 8 لمواجهة ثالث المجموعة الثانية ، بشرط تحقيق الفوز المتوقع على فريق رويال ايغلز الهولندي متذيل الترتيب في المباراة الثانية لهذه المرحلة غداً .