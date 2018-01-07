سيدات الرياضي تحسمن التأهل الى مرحلة الفاينال 8 بطولة اوروبا الشرقية

ضمن منافسات ​بطولة ​دوري اوروبا الشرقية لكرة السلة للسيدات​​ ، حقق فريق سيدات ​الرياضي بيروت​ اللبناني​ الانتصار المهم بفارق بفارق 54 نقطة و بنتيجة 50 – 94 امام فريق ​رويال ايغلز​ الهولندي ليحسم الفريق اللبناني المركز الثاني رغم الهزيمة في المباراة الكبيرة السابقة التي لعبتها ​​سيدات الرياضي​​ منذ الدقيقة الاولى امام فريق ​غوود انغليس كوزيتش​​ السلوفاكي حامل اللقب بفارق 7 نقاط و بنتيجة 71 – 64.

وعقب هذا الانتصار ، حسمن سيدات الرياضي التأهل الى مرحلة الفاينال 8 لمواجهة ثالث المجموعة الثانية و ذلك بعد تخطي فريق رويال ايغلز الهولندي متذيل الترتيب بعد السيطرة المطلقة على اللقاء