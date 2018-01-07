سيدات الرياضي تحسمن التأهل الى مرحلة الفاينال 8 بطولة اوروبا الشرقية

ضمن منافسات بطولة دوري اوروبا الشرقية لكرة السلة للسيدات ، حقق فريق سيدات الرياضي بيروت اللبناني الانتصار المهم بفارق بفارق 54 نقطة و بنتيجة 50 – 94 امام فريق رويال ايغلز الهولندي ليحسم الفريق اللبناني المركز الثاني رغم الهزيمة في المباراة الكبيرة السابقة التي لعبتها سيدات الرياضي منذ الدقيقة الاولى امام فريق غوود انغليس كوزيتش السلوفاكي حامل اللقب بفارق 7 نقاط و بنتيجة 71 – 64.
وعقب هذا الانتصار ، حسمن سيدات الرياضي التأهل الى مرحلة الفاينال 8 لمواجهة ثالث المجموعة الثانية و ذلك بعد تخطي فريق رويال ايغلز الهولندي متذيل الترتيب بعد السيطرة المطلقة على اللقاء
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