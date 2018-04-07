قتلى وجرحى بصدم العشرات في ألمانيا.. والسائق ينتحر

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شاحنة صغيرة دهست حشدا من المشاة في مدينة مُنستر غربي المانيا مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت الشرطة الألمانية سقوط ضحايا ولكنها لم تفصح عن عددهم.

هذا وطلبت شرطة مونستر، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر، من المواطنين الابتعاد عن مكان الحادث، مشيرة إلى أن السيارة دهست مجموعة من الناس الذين كانوا يجلسون أمام أحد المطاعم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدثة باسم الشرطة قولها “هناك عدد من القتلى ويعتقد أن من بينهم قائد الشاحنة”.

وأوضحت المتحدثة أن “قائد الشاحنة قتل نفسه بالرصاص في موقع الحادث”.

وذكرت السلطات المحلية أن 30 شخصا على الأقل أصيبوا في الحادث الذي لم تستبعد الشرطة أن يكون عملا إرهابيا.