سولاري يوجه رسالة لنافاس.. ويشيد باحترافية لاعبه

شدد سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، على ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام هويسكا، والتي ستقام ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا.

وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة اليوم: “نعلم أن الفوز بمثل تلك المباريات أمر مهم جدا، والليجا تحسم بمثل هذه اللقاءات، علينا أن نقدم كل ما نملكه من جهد في المباراة، وسنقاتل حتى النهاية في الدوري”.

وحول إصابة توني كروس، أضاف: “هذا يعود للطاقم الطبي، أنا لا أتدخل في مثل تلك الأمور ولكنني أتابع باهتمام، من حيث المبدأ لن نعاني من مشكلة في مونديال الأندية”.

وواصل: “البداية مع الفريق كانت تعتمد على حالة اللاعبين أو طبيعة المنافس الذي سنواجهه، وليس لدي تشكيلة ثابتة”.

وتطرق للحديث عن التقارير التي تشير إلى رغبة الحارس كيلور نافاس في الرحيل، حيث قال: “لست الشخص الذي بإمكانه توجيه النصيحة له، ولكن أعتقد أن ريال مدريد هو أفضل مكان يمكن أن تلعب به”.

وأكد أنه يحترم مشاعره وقد شجعه على الكفاح من أجل ريال مدريد.

واختتم تصريحاته بخصوص إقامة نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، في سانتياجو برنابيو غدا: “إنه شرف أن نستضيف تلك المباراة، لم أكن أود أن تسير الأمور بمثل هذا الشكل كنت أفضل أن تمر بسلام حتى النهاية”.