“سوف أعود إلى بلدي وأدعوك لزيارتي”.. لتخفيف التشنج مع النازحين

أطلق وزير الإعلام ملحم الرياشي، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ومجموعة من الدول المانحة، حملة إعلامية مشتركة لتخفيف التشنج بين اللبناني المضيف والسوري النازح بعنوان “سوف اعود الى بلدي وأدعوك لزيارتي”.

وأشار الرياشي إلى ان “الحملة ستنشط من خلال شهدات حية للبنانيين وسوريين حول التعايش مع بعضهم البعض ونبذ الكره والتشنج”.

وقال الرياشي إن حكومته “حريصة على استقبال لائق لضيوف لبنان، وتحديداً النازحين السوريين، لكن لدينا مشكلة يجب حلها، وهي عدم خلق حالات توتر بين النازحين واللبنانيين”.

وأضاف أن “الحاجة ماسة إلى حملة إعلامية واسعة للتوعية على كيفية التعامل بين المُضيف والضيف”.

وأشار إلى أن الحملة، التي ستستمر 3 أشهر، “ستشهد شهادات حية من لبنانيين، يرحبون بالنازحين السوريين، إلى حين عودتهم الآمنة والأكيدة”، لافتاً إلى أن “الأمم المتحدة أعلنت دعمها للحملة”.

من جهتها، اعلنت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، ان “ما يقوم به الوزير الرياشي رسالة ايجابية تعكس قدرة لبنان ومرونته، ولا بد ان يسمع المجتمع الدولي بمعاناة لبنان الذي يقوم بالإستضافة بقلب مفتوح وكرم وحسن ضيافة”.

وأكدت أن “هناك توترا بين اللبناني والنازح السوري، ويبرز هذا التنافس في سوق العمل”، وقالت: “نريد التعاطي مع النازحين بطريقة لائقة ونريد لهم ايضا العودة الى بلادهم”.