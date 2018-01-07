سوريا.. مطار “حميميم” العسكري يتعرض لهجوم جديد

للمرة الثانية خلال أسبوع، تمكنت المعارضة السورية من استهداف مطار حميميم العسكري، حيث توجد أكبرُ قاعدة روسية في سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن المطارَ تعرّض لهجوم جديد بقنابل عبر طائرة مسيرة عن بعد، تابعة لفصيل في ريف اللاذقية.

وأشار المرصد إلى أن القوات العاملة في المطار أسقطت الطائرةَ المهاجمة، ولم ترد معلومات عن حجمِ الأضرار المادية والبشرية التي خلفها الهجوم، الذي يعد الثاني من نوعه، بعد الهجوم الذي جرى عشية ليلة رأس السنة الميلادية على المطار العسكري.

وإلى ريف دمشق، اشتدت المعاركُ الدائرةُ في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية بين النظام والميليشيات الموالية وبين المعارضة.

ناشطون أفادوا بأن مجموعة من قوات الأسد تقدمت من جهة الأمن الجنائي في محاولةٍ منها للسيطرة على أبنية في محيط إدارة المركبات، لكن الثوار تمكنوا بعد اشتباكات استمرت ساعات من أسر ثلاثة عشرَ عنصراً من النظام والميليشيات الموالية له.

ونفى الناشطون الأنباء التي تداولتها وسائلُ إعلام النظام حول تمكنه من فك الحصار عن إدارة المركبات.

وفي ريف دمشق أيضاً، ارتفع عدد قتلى الغوطة الشرقية بقصف جوي قال ناشطون إنه روسي خلال الساعات الماضية إلى نحوِ 20.

وفي شمال سوريا، ذكر ناشطون أن قوات النظام مدعومةً بمليشيات محلية وأجنبية وغطاء جوي روسي سيطرت على قرى عدة في ريف إدلب الجنوبي، وباتت على مسافة نحوِ 20 كيلومترا جنوب مطار أبو الظهور العسكري الإستراتيجي.