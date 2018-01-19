سوريا تهدد بضرب الطائرات التركية إذا هاجمت منطقة عفرين

هددت السلطات السورية بضرب الطائرات التركية إن اقتحمت مجالها الجوي وهي تستعد للهجوم على القوات الكردية المسيطرة على منطقة عفرين.

وقال نائب وزير الخارجية، فيصل المقداد، إن أي هجوم على منطقة عفرين يعتبر “عملا عدوانيا”.

ويأتي هذ التصريح بعدما سعت تركيا للحصول على موافقة من روسيا ، حليف الرئيس السوري بشار الأسد، على شن غارات جوية.

وقد تجمعت الدبابات التركية على الحدود قريبا من عفرين.

وتصنف أنقرة مجموعات مسلحة كردية في سوريا بأنها جماعات “إرهابية”، تسعى لإنشاء كيان كردي على الحدود مع تركيا.

وتعهد قادة أكراد بالدفاع عن المنطقة التي يسيطرون عليها.

وتقول أنقرة منذ شهور إنها ستخرج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردي من عفرين، لأنها تراهم فرعا لحزب العمال الكردستاني، الذي يقود تمردا مسلحا ضد أنقرة منذ عقود.

وتنفي وحدات حماية الشعب الكردي علاقتها المباشرة بحزب العمال الكردستاني. وقد حظيت بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خلال مواجهات مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

ويبدو أن تركيا أقدمت على التعجيل بخطة الهجوم على عفرين ومنبج، بعد إعلان مسؤولين في التحالف السبت عن مساعدة وحدات حماية الشعب الكردي وحلفائها في إنشاء قوة “حرس حدود” قوامها 30 ألف فرد.

ولا تريد أنقرة أن يتم تدريب وتسليح أفراد المليشيا الكردية ونشرهم على حدودها.

تيلرسون

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن المسؤولين “خانهم التعبير”. وأوضح أن الولايات المتحدة لا تريد إنشاء قوة جديدة، إنما تريد أن تضمن أن يكون بمقدور حلفائها الدفاع عن مراكزهم أمام هجمات بقايا تنظيم الدولة الإسلامية.

وحثت وزارة الخارجية الأميركية تركيا، الخميس، على عدم القيام بعمل عسكري في منطقة عفرين بسوريا، ودعت أنقرة إلى مواصلة التركيز على محاربة تنظيم “داعش” في المنطقة.

هيذر ناورت

ورداً على سؤال حول مؤشرات على استعداد تركيا لمهاجمة مسلحين أكراد في عفرين، قالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الوزارة، في مؤتمر صحافي: “سندعو الأتراك إلى عدم الإقدام على أي أفعال من هذا النوع. لا نريدهم أن ينخرطوا في عنف، وإنما نريدهم أن يواصلوا التركيز على تنظيم داعش”.

مولود تشاوش أوغلو

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قال في وقت سابق، إن تشكيل “جيش إرهابي” على حدود بلاده مع سوريا سيلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالعلاقات مع أميركا.

وأضاف الوزير التركي: “سوف نتدخل في عفرين، وسنتخذ أيضاً خطوات في شرق نهر الفرات، وكذلك منبج، ضد التهديدات التي نواجهها. لا نريد حليفاً مثل الولايات المتحدة ضدنا في هذه الحالة”.

وأشار أوغلو إلى أن بلاده ستنسق مع روسيا وإيران بشأن عملية جوية على عفرين في سوريا للتصدي لوحدات حماية الشعب.