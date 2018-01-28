سوريا الديمقراطية تدعو المجتمع الدولي لفضح “ارهاب” الدولة التركية

أكدت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، الأحد، أن القوات الكردية مصممة أكثر من أي وقت مضى على حماية المدن والقرى الكردية.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى القيام بواجبها، و”فضح إرهاب الدولة التركية التي تستخدم سياسة الأرض المحروقة بالتعاون مع جبهة النصرة و الفصائل الإرهابية”.

وأضافت أن الحرب في عفرين أخذت بعدا جديدا، متمثلا بإصرار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على ما وصفته إبادة الشعب الكردي، والدفع بمشروع جبهة النصرة وداعش إلى واجهة الخيارات في سوريا.