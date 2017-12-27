سوريا.. إجلاء 18 مريضا من الغوطة الشرقية

‏اكتمل إجلاء الدفعة الثانية من المرضى الأشد حاجة للعلاج في الغوطة الشرقية من قبل الهلال الأحمر عبر معبرlخيم الوافدين إلى مشافي دمشق.

وحدث ذلك مقابل إطلاق سراح 29 أسير من قبل جيش الإسلام، وإجلاء 29 مريض.

ونفذت هذه الاتفاقية الأربعاء، حيث تم إجلاء 18 مريضا، وخلال الأيام القادمة سيتم إجلاء العدد كامل.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا قد أعلنت الثلاثاء في حسابها على تويتر إنه تم البدء في عمليات إجلاء طبي من جيب خاضع للمعارضة السورية في الغوطة الشرقية . ولم تذكر اللجنة أي تفاصيل.

وتحاصر قوات النظام السوري قرابة 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية.

المصدر: العربية