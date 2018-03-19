سوبر هاتريك كريستيانو رونالدو تقود الريال الى المركز الثالث

استعاد فريق ​ريال مدريد​ المركز الثالث من فالنسيا، عقب فوزه المثير على ضيفه ​جيرونا​ بستة أهداف مقابل ثلاثة، في لقاء الفريقين على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” ضمن الأسبوع التاسع والعشرين من منافسات بطولة ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم .

وشهد اللقاء مهرجانا تهديفيا من جانب أبناء المدرب زين الدين زيدان، كان نجمه البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ بأربعة أهداف “سوبر هاتريك”، قاد من خلالها فريقه الملكي إلى الفوز بضعف نتيجة الفريق الكتلوني، وحقق بذلك “الهاتريك”الـ50 في تاريخه.

سجل الفريق الملكي هدف السبق عند الدقيقة 11 بواسطة رونالدو، لكن جيرونا تمكن من جر الفريق الأبيض إلى التعادل حتى نهاية الشوط الاول بهدف سجله اللاعب كريستيان ستواني بالدقيقة 29 من زمن اللقاء .

الشوط الثاني شوط “الأهداف” بامتياز، وشوط الدون، الذي اصطاد بدوره الفريق الكتلوني بثلاثية أخرى جاءت بالدقائق 48 و64 و91، تخللها هدفين لكل من لوكاس فاسكيز وغاريث بايل بالدقيقتين 59 و86، فيما كان حاول جيرونا العودة بالنتيجة وقلص الفارق إلى ثلاثة أهداف، بتسجيله ثنائية عن طريق ستواني بالدقيقة 68 وخوانبي لوبيز بالدقيقة 88 من زمن اللقاء .

وأصبح ريال مدريد قريبا من خطف وصافة الدوري الاسباني، خاصة مع تعثر فريق اتلتيكو مدريد اليوم وخسارته أمام مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد، ليتقلص الفارق بين صاحبي المركزين الثالث والثاني إلى 4 نقاط فقط .