سواريز: ميسي لا يلعب بمفرده في الأرجنتين

كشف لويس سواريز، نجم هجوم منتخب أوروجواي لكرة القدم، أنه تحدث مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله في برشلونة، ليقدم له المساندة بعد خروجه مع منتخب بلاده من منافسات بطولة كاس العالم 2018 بروسيا.

وقال مهاجم منتخب أوروجواي الذي يستعد لمواجهة فرنسا في دور الثمانية للمونديال يوم الجمعة المقبل: “بالطبع تحدثت معه، ولكن ما قلناه سيبقى أمر خاص بنا”.

وأضاف قائلا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء في معسكر منتخب أوروجواي بمدينة نيجني نوفجورود الروسية: “من جانبي قدمت له المساندة لأنه صديقي، وهو قدم لي التهنئة على استمراري في المنافسة”.

ودافع سواريز عن ميسي، الذي لم يتألق في المونديال ولم يفلح في قيادة الأرجنتين للإفلات من الخروج المبكر من البطولة، حيث قال: “الأمر هنا يعتمد على الجماعية وليس على لاعب واحد فقط، فميسي لا يلعب بمفرده في الأرجنتين”.

وسقطت الأرجنتين 4-3 أمام فرنسا في دور الستة عشر، قبل ساعات قليلة من تغلب أوروجواي 2-1 على البرتغال في نفس الدور ومن ثم تأهلها إلى دور الثمانية.

وتحدث سواريز أيضا عن زميله السابق في برشلونة، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وعن الانتقادات التي يتلقاها الأخير، واستطرد قائلا: “العالم أجمع يعرف قدر نيمار، إنه مثير للإعجاب ورائع، أما فيما يتعلق بالمخالفات فهناك الحكام للفصل في هذا الأمر، سوف ينتقدونه دائما لهذا السبب أو لغيره”.