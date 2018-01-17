سواريز: اهتمام برشلونة فيَّ أبكاني

كشف مهاجم نادي ​برشلونة​ والدولي الأورغوياني ​لويس سواريز​ أن صفقة انتقاله من نادي ​ليفربول​ الى نادي برشلونة كانت على وشك أن تفشل، بعد أن قام بعض المدافع الايطالي ​جورجيو كيليني​ في مباراة ​كأس عالم 2014​ التي جمعت المنتخبين الايطالي والأوروغواي، وعندما علم أن النادي لازال مهتم الأمر جعله يبكي.

واعترف سواريز لزميله ​جيرارد بيكيه​ في مقابلة مع The Players Tribune :”كنت أشعر بأني لن انتقل إلى برشلونة بعدما قمت بـعض كيليني في كأس العالم، وتم إيقافي على إثرها واعتبرت أن ما قامت به كان نذيرا بفقدانه فرصة الانتقال لبرشلونة.”

وأضاف: “عندما تحدث معي رئيس برشلونة وطمأنني بأن النادي مُصّر على التعاقد معي، وهو ما جعلني أبكي من شدة الفرح، فأنا ممتن لما قدمه لي هذا النادي منذ ذلك الوقت وحتى الآن.”

والجدير بالذكر أن سواريز قد سجل 135 هدفاً وصنع 74 أخرى في 172 مباراة فقط منذ انتقاله الى الكامب نو.