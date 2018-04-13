“سناب شات” تستعد لإصدار نظارة متصلة بواي فاي.. وميزاتها مذهلة!

تستعد سناب شات لإصدار نسخة جديدة من نظارتها سبكتكلز، وفقاً للملف الجديد المقدم من قبل الشركة للجنة الاتصالات الفيدرالية FCC من أجل الحصول على موافقة لجهاز كاميرا فيديو يمكن ارتداؤها، مما يرجح بشكل كبير أن يكون هذا الجهاز هو الجيل الثاني من النظارات الشمسية التي تتضمن كاميرا ويب.

وتصف الوثائق المنشورة للجيل الثاني من النظارة “كاميرا فيديو يمكن ارتداؤها” تدعم تقنية الاتصال بلوتوث والاتصال بالشبكة اللاسلكية واي فاي وفق معيار 802.11ac لنقل الملفات بشكل أسرع، بحسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويأتي هذا التأكيد الجديد بعد مرور فترة طويلة على صدور عدد من التقارير التي أشارت إلى أن شركة سناب تخطط لطرح الجيل الثاني والثالث من نظارتها عبر نسخة مخصصة لعام 2018، تتضمن تحسين للأداء وإصلاح للأخطاء، ونسخة مخصصة لعام 2019، بحيث أن النسخة الثالثة قد تتضمن كاميرتين مع نظام تحديد المواقع العالمي مع تكلفة تقترب من 300 دولار.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية