سماء العالم تُضيء من أجل حقوق الإنسان

– قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن 30 مَعْلما حول العالم ستُضاء باللون الأزرق يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2018 احتفالا بالذكرى الـ 70 لـ “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. من نيويورك إلى بيروت ومن سنتياغو إلى سيدني، ستحتفل هذه الأضواء العالمية بالمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية التي كرّسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تدافع عنها هيومن رايتس ووتش يوميا.

قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: “إنها مرحلة عصيبة بالنسبة لحقوق الإنسان، ورغم استحواذ المستبدّين ومنتهكي الحقوق على عناوين الأخبار، إلا أنّهم يواجهون مقاومة قويّة. نحن فخورون بلعب دور قيادي في هذا الدفاع المتجدد عن الحقوق، وعن مبادئ الحقيقة والكرامة والعدالة التي تدعمها”.

تحتفل دول العالم كل عام في 10 ديسمبر/كانون الأول باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948. تضمّنت هذه الوثيقة التاريخية حقوقا غير قابلة للتصرّف، مثل الحق في الحياة والحرية، والتحرر من العبودية والتعذيب، وحرية الرأي والتعبير والدين، والحق في العمل والتعليم، بالإضافة إلى إجراءات حمائية متعددة أخرى والتي هي حق لكلّ إنسان دون تمييز.

منذ 2013، يكتسي مبنى “إمباير ستايت” العالمي الشهير – حيث يوجد المقرّ الرئيسي لـ هيومن رايتس ووتش –باللون الأزرق، اللون المميّز للمنظمة، احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهذا العام، ستُضاء المعالم التالية باللون الأزرق أيضا: