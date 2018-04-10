سليمان: لم أتلق أي أمر من السنيورة عام 2006 لتوقيف شاحنة سلاح لـ”حزب الله”

شدّد مكتب رئيس الجمهورية الأسبق ​ميشال سليمان​، في بيان، إلى أنّ “سليمان يأسف لعودة السجال والإتهام في موضوع توقيف شاحنة تابعة لـ”حزب الله” لدى مرورها على حاجز للجيش اللبناني في خلال ​حرب تموز​ في العام 2006″.

ولفت إلى أنّ “سليمان إذا يؤكّد مرّة جديدة أنّه لم يتلق في حينه، وعندما كان قائداً للجيش اللبناني أي أمر من رئيس الحكومة ​فؤاد السنيورة​ بتوقيف شاحنات السلاح وفق بيان صدر آنذاك عن ​قيادة الجيش​، فإنّه يوضّح مرّة جديدة، ويتمنّى أن تكون الأخيرة، أنّ تفاهماً كان تمّ في تلك الفترة بين الجيش والحزب على أهمية وضرورة التنسيق في موضوع نقل شحنات الأسلحة عبر الداخل اللبناني، وهذا الأمر لم يتم عند توقيف الشاحنة المذكورة”.