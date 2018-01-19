سلسلة لقاءات للرئيس الحريري تناولت الانتخابات وقضايا ديبلوماسية

الاوضاع العامة ومطالب اهل بيروت من ابرز المواضيع التي تطرق اليها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال استقباله في بيت الوسط نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت والمسؤول السياسي للجماعة في بيروت باسم الحوت.

لقت النائب الحوت الى انه تم التطرق مع الرئيس الحريري الى الانتخابات وكان عرض فرص العمل المشترك او امكانية ان يكون هنالك تنسيق او تعاون بين تيار المستقبل والجماعة.

اللقاء عرض كذلك لموضوع قانون العفو على ان يشمل اكبر مستحقين له وقانون الايجارات الجديد.

رئيس مجلس الوزراء التقى السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين ووفدا من اللجنة التنفيذية لمعرض”اكسبو 2025″ برئاسة Sagaydak Svetlana، التي أملت ان يدعم لبنان مشروع ترشيح مدينة بكاتيرينبورغ لاستضافة معرض” اكسبو 2025″ لأنه مثل مشاريع عالمية كبرى كهذه تعزز سبل علاقات الصداقة بين البلدين.

ولفتت Svetlana الى ان الرئيس الحريري ابدى تقديره للمشروع.