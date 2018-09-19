سلسلة لقاءات في مجدليون

في مجدليون، سلسلة لقاءات عقدتها رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري مع رؤساء ولجان تربوية للاطلاع على عملية سير التحضيرات و بهدف معالجة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه انتظام مدارس صيدا والجوار

تابعت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون الشأن المتعلق بإنطلاقة العام الدراسي بهدف معالجة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه انتظامه في مدارس صيدا والجوار ..فقد استقبلت الحريري رئيس منطقة الجنوب التربوية باسم عباس ورئيس دائرة التربية في الجنوب اماني شعبان حيث اطلعت منهما على سير التحضيرات.

كما عقدت الحريري اجتماعا مع لجنة التنسيق لمدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار جرت خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه العام الدراسي في القطاعين الرسمي والخاص والانروا على شتى الصعد من ابنية وتجهيزات وكادر تعليمي وانتظام وتسهيل التحاق الطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين .

كما جرى البحث بموضوع اعتماد بطاقة صحية موحدة لكافة مدارس الشبكة وتجديد الاستمارة الخاصة لكل مدرسة

الحريري اثنت على جهود مدراء مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار والمنطقة التربوية في الجنوب والتي تصب جميعها في هدف واحد هو تأمين انطلاقة مرنة وقوية للعام الدراسي معتبرة ان انتظام السنة الدراسية هو انتظام للمجتمع وللحياة الطبيعية في المدينة وجوارها .