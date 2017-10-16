سلسلة حرائق في مشحة وبقرزلا تقضي على أكثر من 7000 شجرة

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن اندلاع حريق في بلدة مشحة بالقرب من المدرسة الرسمية، ما أدى الى احتراق حوالي 5000 متر من أشجار الزيتون. وأخمد الحريق عناصر مركز حلبا الاقليمي للدفاع المدني ومركز خريبة الجندي.

كما اندلع حريق آخر في بقرزلا أدى الى احتراق حوالي 2000 متر من أشجار مختلفة، واخمد الحريق عناصر مركز الدفاع المدني في بقرزلا.

كذلك اندلع حريق ثالث في عدبل في منزل لويس دياب بسبب احتكاك كهربائي، وقضى على جزء من المنزل، من دون تسجيل إصابات. وعمل عناصر الاطفاء في مركز حلبا الاقليمي للدفاع المدني على اخماد الحريق.