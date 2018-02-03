سلسلة احكام للعسكرية في ملفات جنائية بينها ملف احداث طريق الجديدة

اعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله وحضور المستشار المدني القاضي محمد درباس وممثلة بمفوض الحكومة لدى المحكمة القاضية منى حنقير امس سلسلة احكام في ملفات جنائية من بينها ملف أحداث طريق الجديدة الذي يحاكم فيه غيابيا شاكر البرجاوي و35 متهما، فاستجوبت احد المتهمين وفصلت متهما قاصرا لعدم وجود مندوبة أحداث.

وتابعت المحكمة النظر في ملف المتهمين الاخرين، فقضت ببراءة الفلسطينيين هيثم وشادي رشيد، واصدرت احكاما اخرى تراوحت بين سنة حبس مع منح وقف تنفيذ باقي العقوبة وغرامة مالية قدرها 500 الف ل.ل والزام المحكومين تقديم بندقية (المتهمون 9 فلسطينيين)، وعقوبة سنة حبس وغرامة 500 الف ل.ل وتقديم بندقية حربية (عدد المحكومين 6 من بينهم احد مساعدي البرجاوي)، وعقوبة سنة حبس وغرامة مليون ل.ل وتقديم بندقية حربية (عدد المتهمين 13 جميعهم فارين من وجه العدالة)، اما العقوبة الاشد فكانت 10 سنوات حبس مع الاشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية وغرامة مليون ل.ل وتسليم بندقية حربية(عدد المتهمين 7 جميعهم فارين من وجه العدالة.