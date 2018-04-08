سلة الرياضي وبيروت يتقدمان ببطولة لبنان

حقق الرياضي فوزًا كبيرًا، على ضيفه فريق المعهد الأنطوني (95ـ82)، وتقدم عليه (1ـ0) في سلسلة بلاي أوف بين الفريقين في بطولة لبنان بالسلة.

وكان أفضل مسجل في المباراة لاعب الخاسر راشيم رايت برصيد 29 نقطة منها 6 ثلاثيات من 13 محاولة و4 تمريرات حاسمة، وأضاف باتريك بو عبود 15 نقطة و5 متابعات، ومازن منيمنة 14 نقطة و4 تمريرات حاسمة.

ولدى الفائز، كان شانون شورتر ومايك هاريس الأفضل بـ19 نقطة لكل منهما مع 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة للأول، و9 متابعات للثاني.

وأضاف علي حيدر 15 نقطة، بينما سجل كل من جان عبدالنور وكريس دانيالز ووائل عرقجي 11 نقطة مع 6 متابعات للأول، و11 للثاني، و7 تمريرات حاسمة للثالث.

وفي قاعة مجمع الشياح الرياضي، اكتسح بيروت ضيفه المتحد بفارق 20 نقطة، بنتيجة (86-66)، ليتقدم عليه 1-0 أيضًا.

كان افضل مسجل في اللقاء لاعب الفائز مايك ايفيبرا برصيد 24 نقطة منها 3 ثلاثيات من 10 محاولات و5 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف ميجيل مارتينيز وكريس كراوفورد 19 نقطة لكل منهما مع 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة للثاني، واكتفى باسل بوجي بـ14 نقطة و13 متابعة.