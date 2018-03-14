سلة الرياضي تستهل الدفاع عن لقبها أمام الجيش السوري‎

يستهل الرياضي اللبناني حملة الدفاع عن لقب بطولة غرب آسيا لكرة السلة، عندما يلتقي على ملعبه ببيروت مع ضيفه الجيش السوري، غدا الخميس.

وقبل حفل الافتتاح الذي سيقام غدا أيضا، سيلعب بتروشيمي الإيراني مع سرية رام الله الفلسطيني.

وكانت البطولة التي سيشارك فيها أربعة فرق فقط مقررة في العراق.

لكن اعتراضات بعض الأندية على الأوضاع الأمنية في العراق، أدى لنقلها لبيروت ما دعا الفرق العراقية إلى الامتناع عن المشاركة.

وسبق للرياضي الذي يتصدر الدوري اللبناني إحراز لقب بطولة غرب آسيا لكرة السلة للمرة الرابعة بتاريخه بفوزه في المباراة النهائية على بتروشيمي الإيراني بنتيجة 83-69 في الأردن العام الماضي.

ويسعى أحمد فران مدرب الرياضي للاحتفاظ باللقب، ويعول في ذلك على تألق لاعبيه الدوليين جان عبد النور ووائل عرقجي وأمير سعود وشارل تابت وعلي حيدر العائد من الإصابة بالإضافة للأمريكيين دونتي جرين وكريس دانيلز.

وسبق للرياضي التتويج بلقب غرب آسيا، أعوام 1998 و2008 و2011 و2017.