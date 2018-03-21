سلام يستقبل سفير الإمارات في لبنان: نأمل أن تكون للمرحلة المقبلة تصورات ايجابية

استقبل الرئيس تمام سلام صباح اليوم في دارته في المصيطبة سفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنالن الدكتور حمد بن سعيد الشامسي ورئيس بعثة المملكة العربية السعودية في لبنان القائم باعمال السفارة الوزير المفوض وليد البخاري في حضور الوزير السابق محمد المشنوق ، وقد استكمل اللقاء على مائدة فطور صباحي اقامه الرئيس سلام للضيفين .

واكد الرئيس سلام بعد اللقاء على ان الدبلوماسيين اكدا له على متابعة دولتيهما الاجواء السياسية في لبنان وعلى دعمهما الكامل لهذه العملية الديمقراطية التي يرجى لها ان تصل الى تجديد الحياة البرلمانية في لبنان .

واضاف سلام : “لقد دار الحوار كذلك حول انعقاد المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان مع تأكيد رغبة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على ضرورة النهوض بلبنان في الظروف التي يتحمل فيها كثيرا من وطأة النزوح السوري اضافة الى الاعباء الاقتصادية المتراكمة عليه بصورة خاصة “.

وشدد على أنه “تم التأكيد على ضرورة اعطاء اللبنانيين الفرصة الكاملة لتحديد خياراتهم السياسية بكل حرية بعيدا عن أية ضغوطات او تهديدات او تاثيرات اقليمية ودولية مع الامل ان تكون للمرحلة المقبلة تصورات ايجابية تؤكد وحدة لبنان وقياداته السياسية”.