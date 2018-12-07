سلام: الطائف لم يمنح رئيس الجمهورية صلاحية وضع مسألة تشكيل الحكومة في عهدة مجلس النواب

استغرب الرئيس تمام سلام ما ورد في البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، الذي يستبطن القول إن النواب الذين منحهم الدستور حق تسمية الرئيس المكلف بإمكانهم اعادة النظر بهذا التكليف.

سلام اعتبر ان هذا التصرف، يشكل بدعة جديدة تضاف إلى سلسلة البدع التي تُرمى في ساحة النقاش السياسي منذ فترة بهدف خلق أعراف منافية للنص الدستوري.

وقال: صحيح ان الدستور، أعطى فخامة رئيس الجمهورية الحقّ في توجيه رسائل الى مجلس النواب عندما يرى ضرورة لذلك، لكنه لم يمنح في الوقت عينه رئيس الجمهورية صلاحية وضع مسألة تشكيل الحكومة في عهدة مجلس النواب، كما لم يعط المجلس حق مراجعة التكليف الذي يحصل عليه رئيس الحكومة بموجب الاستشارات الملزمة.

وذكر سلام بأهمية دور رئيس الجمهورية في السهر على احترام الدستور وحرصه على موقعه كمرجع لكل اللبنانيين، داعيا جميع الحريصين على الاسراع في تشكيل الحكومة الى معالجة الاسباب الحقيقية للتأخير وإزالة العقبات المفتعلة..