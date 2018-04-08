سلام: “البيارتة” أهل البلد وأم الولد ولن نقبل بإضعاف الرئيس الحريري

اعتبر المرشح عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية الرئيس تمام سلام أن “الانتخابات المقبلة امتحان كبير للبيارتة”، مؤكدا أن “التراخي في الإقبال على صناديق الإقتراع هو استقالة من دورهم الوطني”.

وقال: “البيارتة أهل البلد وأم الولد ولن يتنازلوا عن دورهم ولن يسمحوا بمصادرة قرارهم”. وشدد الرئيس سلام على أننا “لن نقبل بإضعاف الرئيس سعد الحريري وعرقلة مسيرته وسنرفع وإياه شارات النصر في السابع من أيار”.

ورأى أن “بيروت كانت وستبقى واحة تنوّع وحاضنة لكل اللبنانيين”، مشيرا إلى أننا “لن نقبل بإضعاف قيادتها الوطنية”.