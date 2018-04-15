سلام: أبناء بيروت متمسكون بعروبتهم وسيرفضون أي محاولة لتغيير هويتهم

جدد الرئيس تمام سلام دعوته الناخبين البيارتة الى “الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في السادس من أيار المقبل رغم مساوىء قانون الانتخابات الذي أعاد تقسيم بيروت على أساس طائفي”.

وخلال فطور أقامه في دارته بالمصيطبة لمخاتير بيروت، أكد الرئيس سلام “متانة التحالف بينه وبين الرئيس سعد الحريري”، مشددا على “الوقوف الى جانبه في الخيارات التي اعتمدها ودعمه في الخطوات التي يقوم بها من أجل النهوض بالبلاد وآخرها مؤتمر “سيدر” الذي انعقد في باريس”.

واكد “تمسك البيارتة بنهج الانفتاح والاعتدال والعيش المشترك الذي طالما ميزهم عبر التاريخ”.

وختم سلام: “إن أبناء بيروت متمسكون بعروبتهم وسيرفضون أي محاولة لتغيير هويتهم”.