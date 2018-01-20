سكرامنتو يتلقى الخسارة السابعة على التوالي

تلقى متذيل ترتيب المجموعة الغربية في دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية سكرامنتو كينغز خسارته السابعة على التوالي ليرفع رصيده من الهزائم الى 32 هذا الموسم من اصل 45 مباراة خاضها ، وكان الكينغز قد سقط امام ميمفيس غريزلرز بفارق 18 نقطة وبنتيجة 106 – 88 ، حيث سجل ديلين بروكس 22 نقطة لميمفيس بينما سجل دي ارون فوكس 16 نقطة لسكرامنتو .
واتت النتائج الاخرى على الشكل التالي :
لوس انجلوس ليكرز 99 – 86 انديانا بيسيرز
فينيكس صانز 108 – 100 دنفر ناغتس
سكرامنتو كينغز 88 – 106 ميمفيس غريزلرز
واشنطن ويزردز 122 – 112 ديترويت بيستونز
ميامي هيت 95 – 101 بروكلين نتس
سان انطونيو سبيرز 83 – 86 تورنتو رابترز
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