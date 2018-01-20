سكرامنتو يتلقى الخسارة السابعة على التوالي

تلقى متذيل ترتيب المجموعة الغربية في دوري رابطة محترفي ​كرة السلة الاميركية​ ​سكرامنتو كينغز​ خسارته السابعة على التوالي ليرفع رصيده من الهزائم الى 32 هذا الموسم من اصل 45 مباراة خاضها ، وكان الكينغز قد سقط امام ​ميمفيس غريزلرز​ بفارق 18 نقطة وبنتيجة 106 – 88 ، حيث سجل ديلين بروكس 22 نقطة لميمفيس بينما سجل دي ارون فوكس 16 نقطة لسكرامنتو .

واتت النتائج الاخرى على الشكل التالي :

​لوس انجلوس ليكرز​ 99 – 86 انديانا بيسيرز

​فينيكس صانز​ 108 – 100 ​دنفر ناغتس​

سكرامنتو كينغز 88 – 106 ميمفيس غريزلرز

واشنطن ويزردز 122 – 112 ​ديترويت بيستونز​

​ميامي هيت​ 95 – 101 ​بروكلين نتس​

​سان انطونيو سبيرز​ 83 – 86 تورنتو رابترز