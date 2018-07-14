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سكاي نيوز: غارة إسرائيلية على موقع عسكري وسط قطاع غزة
سكاي نيوز: غارة إسرائيلية على موقع عسكري وسط قطاع غزة
فى:
14 يوليو 2018, 12:46
فى:
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سكاي نيوز: غارة إسرائيلية على موقع عسكري وسط قطاع غزة
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