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سكاي نيوز: الجيش الإسرائيلي يستخدم للمرة الأولى طائرات مسيرة عن بعد لإلقاء قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة
سكاي نيوز: الجيش الإسرائيلي يستخدم للمرة الأولى طائرات مسيرة عن بعد لإلقاء قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة
فى:
30 مارس 2018, 15:48
فى:
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