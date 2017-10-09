سكاف: ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية ملفق

صدر عن مكتب رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف البيان الآتي:” تناقلت بعض المواقع الالكترونية خبرا ملفقا وموغلا في التخيلات عن حادثة لم تقع من الاساس واستنبطت شخصيات واسندت اليها ادوارا غير موجودة.

يهم سكاف ان تؤكد انها بتاريخ اب الماضي كانت على متن الطائرة المتجهة من نيس الى بيروت واثناء وصولها الى مقعدها لفت انتباهها وجود سيدة برفقة طفلها فبادرت الى قول كلمة واحدة “في بيبي معنا” ثم تبادلت اطراف الحديث مع السيدة بكل لطف واحترام عن تربية الاطفال، ولم يحدث ان دار اي حوار من المسرحية المذكورة في المواقع.

وبعد ان وجدت سكاف ان صديقة لها وتدعى زينة تجلس وحدها وان المقعد الملاصق كان فارغا على الدرجة نفسها فانها آثرت الجلوس الى جانبها وهذا كل ما حدث.

اما الحديث عن دور لعبته السيدة نايلة معوض في تبادل المقاعد فهو من وحي افكار الكاتب الذي كاد ان يذهب الى صياغة تشبه افلام حرب النجوم، مستعينا بكوننا في الفضاء.

ان استعادة حادثة عمرها شهر ونصف الشهر اليوم بالذات للبناء عليها وتأليف رواية غير صحيحة تضعه سكاف في خانة الحروب المستمرة ضدها، والتي لا تصنع للخصوم اوراقا انتخابية رابحة.

كما ويهم سكاف التأكيد على العلاقة المتينة التي تجمعها بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وافراد عائلته، وهي تدرك ان اللواء ابراهيم لديه من الانشغالات الوطنية ما لا يجعله يقف عن ثرثرة الكترونية انتخابية غير صحيحة، فاقتضى الرد”.