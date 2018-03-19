سقوط متصدر ووصيف المجموعة الشرقية امام اندية المجموعة الغربية

سقط متصدر المجموعة الشرقية من دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية تورنتو رابترز امام اوكلاهوما سيتي ثاندر بفارق 7 نقاط وبنتيجة 132 – 125 ، في وقت لن يؤثر هذا السقوط على مركز تورنتو بعد خسارة وصيفه بوسطن سيلتيكس امام نيو اورلينز بيليكنز بفارق 19 نقطة وبنتيجة 108 – 89 ، ليسجل نجم اوكلاهوما راسل ويستبروك 3 ارقام مزدوجة ب 37 نقطة ، 13 كرة مرتدة و 14 تمريرة حاسمة ، بينما سجل كايل لاوري 22 نقطة و 10 تمريرات حاسمة لتورنتو ، كذلك سجل جايسون تاتوم 22 نقطة لبوسطن ، بينما سجل انطوني ديفيس 34 نقطة و 11 كرة مرتدة للبيليكنز .
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