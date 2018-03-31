سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان

أفيد صباح اليوم عن سقوط طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل، وسارعت الأجهزة الأمنية إلى المكان حيث ضبطت أجزاء الطائرة المعادية وباشرت بعملية معاينتها لكشف ملابسات سقوطها.

وفي هذا السياق أكدت مصادر أمنية لـ”المستقبل” أن “التحقيقات الأولية تركزت حول ما اذا كانت طائرة الإستطلاع تم إسقاطها أو أن العدو هو من أسقطها”، كاشفةً أنّ المعطيات المتوفرة تشير إلى أنّ “طائرة تجسس إسرائيلية أخرى قامت باستهداف الطائرة الأولى بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها وسقوطها في الأراضي اللبنانية”.

وفي سياق متصل، اكدت مصادر “اليونيفيل” ان “القوات الدولية اخذت علماً بما اوردته وسائل الاعلام حول موضوع طائرة الاستطلاع وتنسق مع الجيش اللبناني في هذا الاطار لمعرفة كل الوقائع المتعلقة بهذه القضية التي قد تشكل خرقاً واضحا للقرار ١٧٠١”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “الليلة الماضية سقطت طائرة من دون طيار في منطقة مفتوحة جنوب لبنان نتيجة خلل فني”.