سفينة تجارية تنقذ 72 مهاجرا في البحر المتوسط

قالت منظمة إنقاذ أوروبية اليوم الاثنين (5 مارس آذار) إن سفينة تجارية قبرصية أنقذت 72 مهاجرا كانوا على متن قاربين في وسط البحر المتوسط.

وأنقذت السفينة أكويريوس، التي تديرها منظمة (إس.أو.إس ميديتريني) بالاشتراك مع منظمة أطباء بلا حدود، 72 شخصا كانوا على متن قاربين في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي.

وقالت (إس.أو.إس ميديتريني) في بيان إن السفينة أنقذت أمس الأحد (4 مارس آذار) 30 شخصا من على متن قارب خشبي كان على وشك الغرق و42 آخرين كانوا قد هربوا من قارب مطاطي اعترضه خفر السواحل الليبي.

وأضافت المنظمة أن من جرى إنقاذهم جاءوا من 12 دولة معظمها في غرب أفريقيا وأن من بينهم ثلاثة نساء و14 قاصرا بدون ذويهم.

ووفقا لشهود من الناجين يُعتقد أن 21 آخرين كانوا على متن القارب الخشبي غرقوا وأن حرس السواحل الليبي أعاد نحو 90 شخصا إلى ليبيا ممن كانوا في القارب المطاطي الذي اعترضه حرس السواحل.