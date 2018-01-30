سفير لبنان في السويد قدم أوراق اعتماده للملك غوستاف

قدم سفير لبنان لدى مملكة السويد حسن صالح، أوراق إعتماده الى الملك كارل السادس عشر غوستاف (Carl XVI Gustaf)، في مكتبه في القصر الملكي في ستوكهولم.

وقال السفير صالح انه “نقل الى الملك تحيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحرص لبنان على توطيد أواصرالعلاقة التي تربط ما بين الشعبين الصديقين وعلى تعزيز أطر التعاون المشترك بينهما”.

اضاف “ان الملك اكد اهتمامه بلبنان وأهمية تأمين كل الدعم اللازم له من أجل المحافظة على استقراره وعلى تطور وضعه الإقتصادي، وتمنى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات”.