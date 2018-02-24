سفيتولينا تفوز بلقب بطولة دبي للتنس

توجت الأوكرانية يلينا سفيتولينا بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس لفردي السيدات، المقامة في دولة الامارات العربية المتحدة .
وجاء تتويج سفيتولينا، عقب فوزها في نهائي البطولة على منافستها الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-0 .
وهذا اللقب هو الثاني على التوالي الذي تفوز به سفيتولينا ، علما أنها كانت قد أقصت الألمانية أنجليك كيربر من المنافسة عند الاطاحة بها في نصف نهائي البطولة، فيما كانت كاساتكينا قد أطاحت الاسبانية غاربين موغوروزا بلانكو في المربع الذهبي للبطولة .
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