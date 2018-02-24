سفيتولينا تفوز بلقب بطولة دبي للتنس

توجت الأوكرانية ​يلينا سفيتولينا​ بلقب ​بطولة سوق دبي الحرة للتنس​ لفردي السيدات، المقامة في دولة الامارات العربية المتحدة .

وجاء تتويج سفيتولينا، عقب فوزها في نهائي البطولة على منافستها الروسية ​داريا كاساتكينا​ بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-0 .

وهذا اللقب هو الثاني على التوالي الذي تفوز به سفيتولينا ، علما أنها كانت قد أقصت الألمانية ​أنجليك كيربر​ من المنافسة عند الاطاحة بها في نصف نهائي البطولة، فيما كانت كاساتكينا قد أطاحت الاسبانية ​غاربين موغوروزا بلانكو​ في المربع الذهبي للبطولة .