سعد: المواطنون بحاجة الى البت في الملفات الحياتية

أسف النائب فادي سعد “لاستمرار الكلام عن عقدة مسيحية”، مشددا على أن “هدف القوات ليس الدخول الى الحكومة مهما كلف الأمر إنما أن تكون ممثلة بالشكل الذي يمكنها من القيام بمشروعها الإنمائي وبناء الدولة”.

وأكد سعد في حديث الى “صوت لبنان 93,3” أن “الكلام عن صيغة تعطي القوات موقع نائب رئيس الحكومة ووزارتين خدماتية واساسية ووزارة دولة مرفوضة ولا تمثل نتائج الانتخابات”.

وردا على سؤال حول العلاقة بين القوات والتيار، أوضح سعد أن “هناك محاولة دائمة للفصل بين موقعي رئاسة الجمهورية ورئاسة التيار انطلاقا من مبدأ مؤسساتي”، مشددا على أن “المواطنين ليسوا بحاجة الى المزيد من السجالات السياسية إنما ينتظرون البت الملفات الحياتية الأساسية”.