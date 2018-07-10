سرقة سم قاتل من متحف في هولندا

أقدم مجهولون على سرقة قنينة تحتوي على سم قاتل من خزانة متحف بورهافه في مدينة ليدن الهولندية.

وأفادت صحيفة NL Times بأن السم حفظ داخل قنينة في خزانة بالمتحف، سرقت في 4 يوليو الجاري. وتحمل القنينة علامة قديمة كتب عليها “كوراري”، وليس من المعروف ما إذا سرق اللصوص مقتنيات أخرى من المتحف أم لا.

وقال ممثل عن شرطة المدينة: “مستمرون في التحقيقات.. وكل ما يهمنا بالدرجة الأولى هو العثور على السم”.

يذكر أن “كوراري” تسمية تشمل مجموعة سموم من أصل نباتي، تسبب شلل الجسم، بينما تتسبب الجرعة الكبيرة منها بالموت نتيجة الاختناق.

وقد استخدمت القبائل الأصلية في أمريكا الجنوبية هذا النوع من السموم في الصيد، بوضعها على رؤوس الرماح والسهام، بينما تستخدم في هولندا بمثابة عامل استرخاء للقتل الرحيم.