سجن 7 اردنيين بتهمة الترويج لداعش

حكمت محكمة أمن الدولة الاردنية، اليوم، على 7 اردنيين بالسجن لفترات تراوحت بين عامين واربعة اعوام بعد ادانتهم بـ”الترويج” لتنظيم “داعش” على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية” من داخل قاعة المحكمة.

وحكمت المحكمة في جلسة علنية على الاردنيين السبعة الذين تراوح اعمارهم بين العشرينات والثلاثينات بالسجن مع الاشغال الشاقة بين عامين و4 اعوام بتهمة “الترويج لافكار جماعة ارهابية”، في اشارة الى تنظيم “داعش”.

وبحسب لائحة الاتهام، فان هؤلاء هم “من مؤيدي تنظيم داعش الارهابي ومن المتابعين لاخباره واصداراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقومون باعادة نشر هذه الاخبار والاصدارات على اصدقائهم ومعارفهم بغية الترويج لهذا التنظيم وكسب مزيد من المؤيدين والمتعاطفين في الاردن”.

وطلب هؤلاء من المحكمة “الشفقة والرحمة” قبل تلاوة الحكم.