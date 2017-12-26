السجن 3 سنوات لبريطانية بتهمة تهريب أقراص مخدرة إلى مصر

قضت محكمة مصرية بمعاقبة امرأة بريطانية بالحبس ثلاث سنوات بعد إداتنها بتهريب أقراص مخدرة خلال رحلتها من مطار مانشستر إلى مطار الغردقة بمصر.

وألقى القبض على لورا بلامر، 33 عاما، وبحوزتها 300 قرص من عقار الترامادول المسجل بقائمة المواد المخدرة والمحظورة فى مصر، في التاسع من تشرين الأول الماضي.

وزعمت بلامر أنها جلبت أقراص الترامادول، التي يسمح بتداولها في المملكة المتحدة بوصفة طبية، لصديقها المصري لكي يستخدمها لعلاج آلام الظهر.

وأشارت بلامر إلى أنها لم تكن تعلم بأن العقار محظور فى مصر.

وقالت عائلتها إن محاميها قد قدم استئنافا فوريا للحكم.

وقالت شقيقتها، راشيل، إن الحكم قد “دمر” والدتها، روبرتا سينكلير.

المصدر: BBC