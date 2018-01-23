سجال الجميل ووزير البيئة يتفاقم.. والنفايات تغطي الشواطئ

بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للهيئة العليا للإغاثة لتنظيف شاطىء الزوق من النفايات، بدأت العمليات التي تقوم بها شركة رامكو.

وبدأ موظفو الشركة من إتمام المهام، وإزالة النفايات من الزلقا إلى الزوق وعلى ستة محاور هي: خليج الزوق سوار الرمال، غولدن بيتش المارينا انطلياس، مجرى نهر الكلب، الزلقا قرب مايكسبور، جل الديب، ومطمر برج حمود.

بدوره، أكد امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير استمرار عملية التنظيف رغم سوء الاحوال الجوية، حتى تنظيف الشاطئ بالكامل التزاما بتوجهات وقرارات الرئيس الحريري وارجاع الشاطئ اجمل مما كان، متمنيا على اصحاب المشاريع السياحية التجاوب مع الهيئة العليا للاغاثة وورش العمل لما فيه مصلحة الشعب اللبناني.

وفي هذا السياق، توجه وزير البيئة طارق الخطيب الى منطقة بيت شباب لمعاينة أسباب تسرب النفايات الى مجرى نهر الكلب، حيث قال: يمكننا التأكد بالعين المجرّدة أن مجرى النهر الذي يفصل بين المتن وكسروان خضع لاشغال لكي تصل النفايات الى الشواطىء.

ورد الخطيب على الإتهامات التي أطلقها النائب سامي الجميل، مشيرا إلى أن “حملة التضليل التي أطلقت ليست صحيحة فهناك كمية كبيرة من النفايات تصل إلى شاطئ كسروان من مجرى نهر الكلب”، وأضاف: “لم نكن نريد للنائب الجميل ان يقع في هذا الخطأ، وكون البلدية لا تعلم بالمصدر فقد يكون هو على علم بمصدر النفايات المكبوبة من بيت شباب في مجرى نهر الكلب”.

فسارع رئيس حزب الكتائب من الصيفي للردّ على وزير البيئة، واصفاً كلامه بالكذب وأنّ كل همّه الدفاع عن مكبّات البحر.

وأضاف: “وزير البيئة اكتشف أن هناك مكبا في احدى المناطق المتنية. نلفت معاليك الى أن هيومن رايتس ووتش نشرت تقريرا عن حرق النفايات في لبنان وأكدت أن هناك 941 مكبا، وأنت أكتشفت مكبا واحدا، أهنئك. والان اكتشفت أن سياستكم أوصلت كل البلديات والمواطنين الى رمي النفايات بشكل عشوائي وبذلك أنت اكتشف البارود، فلتبحث عن الـ940 مكبا عشوائيا المتبقية”.

وتابع: “مشكلتنا ليست فقط في هذا الملف بل في كل الملفات، أنتم معكم حق، النفايات على الشاطىء الحق على سامي الجميل والبلديات والمواطنين وأنتم لا حق عليكم، وأنتم مسؤولون والجميع يعرف أن استقالة الكتائب من الحكومة كانت على خلفية اصراركم على اقرار المكبات البحرية. خرجنا من الحكومة اعتراضا على هذا الامر ومهما حاولتم الكذب والتضليل فالناس تعرف الحقيقة”.

وختم: “إننا نخوض المعركة منذ سنتين ونصف وأنتم تستفيدون من رمي النفايات في البحر، والترقيع هو نهجكم ليس في ملف النفايات فحسب. أنا نائب، أنتم سلطة ووزراء وحكومة ولديكم السلطة للقيام بما تريدون، الناس هي التي تحكم عليكم، وانتم مسؤولون عن الازمة أكانت اقتصادية أو بيئية أو صحية، والانتخابات المقبلة هي السبيل الوحيد لمحاسبتكم على أدائكم الفاشل”.

من جانبه، حمّل النائب أكرم شهيب من مجلس النواب، بلديات المنطقة مسؤولية إنتشار النفايات على شاطىء الزوق.

وبعد ترؤسه جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة للبحث في موضوع الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، أعلن شهيب أنه سيتم خلال إثنتين وسبعين ساعة، تقديم إقتراح حول إنشاء الهيئة الوطنية للتنسيق في ملف النفايات.