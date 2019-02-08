ستريدا جعجع تدعي على جميل السيد

اسفت النائب ستريدا جعجع أن تنعدم الأخلاق عند إنسان كما هي الحال عند اللواء جميل السيّد .وقالت في بيان :

يؤسفني شديد الأسف ان يبادراللواء السيد على الإجابة بعهره، وغمزه، ولمزه المعهود على سؤال طرحه عليه أحد الإعلاميين المتابعين حول مصير رفيقنا الشهيد رمزي عيراني بالقول: “إسألوا السيدة ستريدا ومجموعة يسوع الملك”!

لم أكن اتصوّر ان تبلغ الوقاحة والاستخفاف بعقول الناس هذا الدرك. فاللواء السيد كان في تلك المرحلة مديراً عاماً للأمن العام في لبنان لكنّه في الواقع كان مديراً لكل الأمن في لبنان، وهو من لم يكن يوفّر مناسبة إلاّ ويذكّر فيها اللبنانيين أنّه يحصي أنفاسهم ، فلو افترضنا أنّ كائناً من كان هو المسؤول عن اغتيال الرفيق رمزي عيراني، أما كان اللواء السيّد ليكتشفه ويقدّمه الى المحاكمة؟.

أمّا أنا، ستريدا جعجع، فقد كنت في تلك المرحلة في إقامة شبه جبرية ، كنت في بيتي في يسوع الملك أسيرة مراقبة مشددة وملاحقة ليل نهار. تلك الضغوطات عينها كانت تمارس على رفاقنا جميعاً كما على زوّاري من غير الرفاق فكانوا يخضعون للتفتيش والتحقيق لمجرّد قدومهم الى منزلي في يسوع الملك. وكنّا لنقبل لو انتهت به الوقاحة عند حدود السكوت، لكن أن يذهب به الأمر الى حدّ اتهام الآخرين فهذه قمة قلّة الحياء والعهر والكذب.

من هذا المنطلق، أتقدّم من النيابة العامة التنفيذية الموقّرة بطلب اعتبار كلامي هذا بمثابة إخبار لا سيما وأنّ التحقيق في قضية الشهيد رمزي عيراني لا يزال مفتوحاً .

من جهة ثانية، أعلن نيّتي بالادعاء على اللواء جميل السيد بتهمة الافتراء الجنائي بحقي.

وفي الختام اضافت جعجع إنّ من شيم الرجال الرجال في لبنان إبداء الاحترام بالحد الأدنى وعدم التعرض لكرامات النساء حتى في حال الخصومة السياسية الشديدة، في حين ذهب اللواء السيّد أبعد بكثير من التعرض لشخصي حيث بلغ به الأمر حد اتهامي بجريمة يعرف تماماً من اقترفها في وقت كنت بعيدة كل البعد عن اي ممارسات عسكرية أو امنية ، في شبه إقامة جبرية في عهده.