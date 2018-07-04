سبب “رومانسي” وراء انتقال رونالدو الى يوفنتوس

كثر الحديث مؤخرا عن احتمال انتقال مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس.

واعتبرت مواقع رياضية أنّ هناك “سببا رومانسيا” في اختيار يوفنتوس، يتلخص بالأحاسيس التي عاشها رونالدو في نيسان الماضي ضد يوفنتوس بالذات في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفا أسطوريا في مرمى الحارس التاريخي، جانلويجي بوفون “حيث نادرا ما تسجل هدفا ويقف جمهور الفريق المنافس تحية لك”.

وجاء هدف رونالدو في ذهاب الدور الربع النهائي بضربة مقصية رائعة فوقف جمهور يوفنتوس تحية له.

واعترف رونالدو بعد المباراة بأنّه كان من أنصار فريق “السيدة العجوز” عندما كان طفلا صغيرا، في اعتراف يأخذ بعدا مختلفا بعد 3 أشهر.

وعنوت صحيفة “كورييري ديللا سبورت” الاسبانية “حمى الحمار الوحشي”، في إشارة إلى لوني قميص يوفنتوس بالأبيض والأسود، الذي حقق سلسلة رائعة من 7 ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي في آخر 7 مواسم.

وأضافت الصحيفة أنّ “الشائعة بلغت أنحاء العالم” من تورينو إلى لشبونة، من إسبانيا إلى روسيا حيث يقام كأس العالم.

واعتبرت الصحيفة أنّ بصمة مدير أعمال رونالدو واضحة في هذه العملية، لأنه يريد إبعاد موكله عن ريال مدريد “حيث لا يتمتع بعلاقة جيدة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز”.