سباق قوى الأمن الداخلي لمسافة نصف ماراثون بمشاركة 1500 عداء وعداءة

نظمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اليوم، “سباق قوى الأمن الداخلي الدولي الحادي عشر لمسافة نصف ماراثون (21.1 كلم)” ضمن مدينة بيروت، برعاية المدير العام اللواء عماد عثمان وبإشراف الإتحاد اللبناني لألعاب القوى، وتحت شعار “إيد بإيد الأمن بيزيد” حيث شارك فيه 1500 عداء وعداءة من 45 جنسية ومن مختلف الأندية الإتحادية والجمعيات الرياضية، إضافة الى فرق من الجيش اللبناني والأمن العام وأمن الدولة وقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وعدائين منفردين وآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضباط ورتباء وأفراد من قوى الأمن الداخلي.

انطلق سباق ذوي الاحتياجات الخاصة عند الساعة 6.55 من أمام المتحف الوطني – بيروت، حيث أطلق إشارة الإنطلاق ممثل اللواء عثمان المساعد الاول لقائد شرطة بيروت العميد جورج الياس، وعند الساعة 7.00 اعطى رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى الاستاذ رولان سعادة والعميد جورج الياس ورئيس فريق ألعاب القوى في قوى الامن الداخلي / رئيس اللجنة المنظمة للسباق العميد حسين خشفة، ليجوب بعدها المشاركون في السباق معظم شوارع مدينة بيروت.

وفي نهاية السباق، تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين من قبل ممثل اللواء عثمان العميد جورج الياس وكل من: الاستاذ رولان سعادة والعميد حسين خشفة والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوصوممثلين عن قيادة الجيش والمؤسسات الامنية ووزارة الشباب والرياضة وبلدية بيروت واللجنة الاولمبية اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني وفوج إطفاء بيروت، وممثلين عن الشركات الراعية ولاسيما الراعيين الأساسيين “بنك لبنان والمهجر” و”سوسيتيه جنرال” وعدد من الجمعيات الاهلية.

وفاز بالمراتب الثلاث الأولى لفئة الرجال:

1- حسين عواضة ( الجيش اللبناني )( 1.13.17)

2- بلال عواضة (الجيش اللبناني)( 1.13.42)

2- عماد جزيني (قوى الأمن الداخلي)( 1.14.31)

* كما فاز بالمراتب الثلاث الأولى لفئة الإناث:

1- ماريا بيا نعمة ( نادي Let’s run)( 1.28.22)

2- رندى دكروب ( نادي inter lebanon) ( 1.37.55)

3- جوان مكاري ( نادي Let’s run) ( 1.40.30)

المصدر الوكالة الوطنية