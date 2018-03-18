سان جيرمان يفلت من فخ نيس

تخطى فريق باريس سان جيرمان عقبة مضيفه نيس بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في ملعب (أليانز ريفيير) في الجولة الثلاثين للدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم آلان سانت ماكسيمين في الدقيقة 17 لصالح نيس، ولكن باريس تعادل في الدقيقة 21 عن طريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ثم حسم البرازيلي داني ألفيس هدف الفوز لباريس في الدقيقة 82.

ارتفع رصيد باريس سان جيرمان بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري إلى 83 نقطة معززا صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، ويقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري، بينما تجمد رصيد نيس عند 42 نقطة في المركز الثامن بقيادة مديره الفني لوسيان فافر.