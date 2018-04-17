سان جيرمان يحدد سعر كافاني

تبحث إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الاستغناء عن خدمات مهاجمه وهدافه إدينسون كافاني، عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكر موقع “10 سبورت” الفرنسي، أن إدارة النادي الباريسي تنوي الانفصال عن كافاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم المعدل التهديفي القوي للمهاجم الأوروجوياني.

وأضاف أن كافاني لم يتأثر برحيل زلاتان إبراهيموفيتش، وقدوم نيمار وكيليان مبابي مطلع الموسم الجاري، حيث سجل 36 هدفًا في كل البطولات، وبات الهداف التاريخي لبي إس جي في بطولة الدوري.

ولفت إلى أن باريس سان جيرمان حدد سعرًا ضخما لإدينسون كافاني يتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو، مقارنة بتقدمه في السن، حيث يبلغ اللاعب الأوروجوياني 31 عاما.

وأشار إلى أن ما يصعب أيضا من مهمة باريس في بيع كافاني بهذا السعر، هو الراتب الضخم لمهاجمه، حيث يتقاضى 12 مليون يورو صافية سنويًا.