سانشيز يستعيد بريقه ويعيد الهيبة لارسنال بعد الفوز امام كريستال بالاس‎

ضمن فعاليات الجولة 20 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز ” ​البريمرليغ​ ” ، حقق نادي ​ارسنال​ فوزاً مهماً امام ​كريستال بالاس​ وبواقع 3-2 ويدين الغنرز لنجمه ​الكسيس سانشيز​ بالفوز بعد ان حقق ثنائية في اللقاء وبهذا الفوز عزز ارسنال موقعه في المركز السادس .

وفي الشوط الاول قدم لاعبو ارسنال اداء هجومي قوي ومميز حيث سيطر ابناء المدرب فينغر على مجريات اللقاء بشكل كبير ولم يمنحوا خصمهم أي مساحات تذكر حيث اقتصرت خطورة لاعبي كريستال بالاس على بعض المحاولات ابرزها تسديدة ​كاباي​ والتي مرت بمحاذاة القائم قبل ان يتصدى تشيك لمحاولة خطيرة من زاها ، وبدوره اضاع الغنرز العديد من الفرص امام المرمى وشكلت عرضيات ​اوزيل​ وتوغلات سانشيز خطورة كبيرة على دفاع كريستال بالاس وكان ​تشاكا​ قريب من خطف هدف التقدم قبل ان يتصدى له الحارس سبيروني وعاد حارس كريستال بالاس ليتألق في التصدي لمحاولة خطرة من المهاجم لاغازيت قبل ان ينجح ​موستافي​ من متابعتها بنجاح داخل الشباك ليسحل هدف التقدم في الدقيقة 25 ، وبعدها واصل الغنرز ضغطهم ولم تهدأ وتيرتهم الهجومية حيث سنحت لابناء المدرب فنيغر العديد من الفرص واضاع اوزيل انفرادية سهلة امام المرمى قبل ان تمر تسديدة لاغازيت بمحاذاة القائم ولينتهي هذا الشوط بتقدم ارسنال وبواقع 1-00 .

وبدأ الشوط الثاني بطريقة سريعة من قبل لاعبي كريستال بالاس حيث نجح تاوسند من معادلة النتيجة في الدقيقة 49 بعد تسديدة رائعة وتمريرة حاسمة من زاها ، وبعدها احتدم الصراع اكثر في وسط الملعب ولتغيب خطورة الفريقين قبل ان يتمكن الكسيس سانشيز من خطف هدف ثانٍ للغنرز في الدقيقة 62 بعد تمريرة حاسمة من لاغازيت والذي استغل تمريرة موستافي الطويلة وهذا الهدف اعطى الغنرز اريحية اكبر في السيطرة على مجريات اللعب ونجح سانشيز من خطف هدف ثالث لارسنال في الدقيقة 66 بعد تمريرة ساحرة من جاك ويلشير ، وبعدها لجأ المدرب هودسون الى اجراء التبديلات وبعدها هدأت وتيرة اللقاء حيث انخفضت وتيرة ضغط لاعبي الغنرز وسط عجز لاعبي كريستال بالاس ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة حاول لاعبو كريستال بالاس الضغط ولكن محاولاتهم باءت بالفشل وبدوره اعتمد لاعبو ارسنال على الهجمات المرتدة وكان ​بيليرين​ قريب من خطف هدف رابع لفريقه ولكن الحارس بيروني نجح في التصدي له ببراعة كبيرة وفي الدقيقة 90 خطف تومكينز هجف لكريستال بالاس برأسية جميلة ولتنتهي المباراة بفوز ارسنال وبواقع 3-2 .