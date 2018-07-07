سامي فتفت: لن تتشكل الحكومة من دون الحريري والجميع سيتمثل طائفيا وفترة التأليف لن تطول

قال عضو تيار المستقبل النائب سامي فتفت في حديث اذاعي: “لا حكومة من دون الرئيس سعد الحريري ونقطة على السطر. فالجميع سوف يتمثل طائفيا ضمن حكومة وحدة وطنية”، لافتا الى “ان لقاء بيت الوسط برهن ان الحريري هو الناطق باسم الطائفة السنية”، متوقعا “ان يجد الرئيس المكلف حلولا والا تطول فترة التاليف كثيرا”.

وعن الوضع الاقتصادي، راى “ان الوضع ليس جيدا ونحن قريبون من الافلاس”، مشيرا الى “ان السبيل الى المعالجة اولا هو تشكيل حكومة في اسرع وقت ومن بعدها وضع خطة اقتصادية ومما لا شك فيه اننا نتكل على مؤتمر سيدر كما علينا الاتكال على ذاتنا داخليا والحفاظ على الامن لتنشيط القطاع السياسي وقطاع العقارات”.

وحول ملف الكهرباء، راى انه مما لا شك فيه “ان هناك هدرا في هذا الملف”، داعيا الى “الخصخصة لايقاف الهدر ما يجعل الكفاءة تتقدم على الواسطة”.

وفي موضوع النازحين السوريين، قال فتفت: “بلدنا لم يعد يحتمل”، مشيرا الى “ان الامم المتحدة قادرة على ايجاد مناطق امنة في سوريا لعودة من لهم علاقة بالمعارضة السورية”.