سامي الجميل: لبنان لا يبنى الا بوجود دولة قوية وقضاء مستقل وسيطرة الجيش على كامل الأراضي

اكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في لقاء حواري نظمته دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في الحزب، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي ان “لبنان لا يبنى الا بوجود دولة قوية وقضاء مستقل وسيطرة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية”.

وقال: “لو كان الجيش يسيطر على كامل الأراضي اللبنانية لما واجهنا اليوم ما واجهناه، من احداث الجاهلية الى موضوع الاتهامات الاسرائيلية. المهمة تقع على عاتق الشرعية اللبنانية، في التعاطي مع الأمم المتحدة، التي تتعاطى هي مع الجانب الإسرائيلي وقوات اليونيفيل، والقرارات الدولية تعالج الموضوع. المشكلة اليوم ان ليس لبنان الرسمي هو من يسيطر على الارض”.

وحول موضوع الأنفاق قال الجميل :” اليوم يدور الحديث عن وجود أنفاق على الحدود اللبنانية”، سائلا: “هل تعتقدون ان مسؤولا واحدا يمكنه ان يجيب عن هذا السؤال؟ وأضاف: “الجواب عند طرف وحيد هو حزب الله”.

شارك في اللقاء رئيس مصلحة الطلاب زخيا الأشقر، رئيس دائرة الجامعة اللبنانية رالف مراد ورؤساء الخلايا الطلابية والأعضاء، وتم في خلاله تبادل الآراء مع الجميل حول الملفات المطروحة في لبنان على الصعد كافة الى جانب ملف الجامعات في لبنان والمشاكل التي تواجه الطلاب والحلول المطروحة.