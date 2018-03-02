“سامسونغ تكشف أسعار “غالاكسي اس9”

أعلنت شركة “سامسونغ”، يوم الجمعة، وصول هواتف “غالاكسي إس 9” و”غالاكسي إس 9 بلاس”، إلى دولة الإمارات.

وأتاحت الشركة للمستهلكين، أن يتعرفوا إلى أبرز مميزات الهواتف الجديدة، من خلال فعالية أقيمت في منطقة برج خليفة بدبي، ومن بينها تقنية الكاميرا القادرة على تصوير الفيديو ببطء، وشاشة مضادة للشمس ومقاومة للغبار والماء.

وأكدت الشركة أن السادس عشر من الشهر الحالي، سيكون موعد إطلاق الهواتف الجديدة في سوق الإمارات.

ويبدأ سعر “غالاكسي إس 9” من 844 دولار أميركي، بينما يبدأ سعر “غالاكسي إس 9 بلاس” الأكبر حجما من 950 دولار.

المصدر: “سكاي نيوز”