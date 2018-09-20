ويعد “غالاكسي A7″، أول هاتف من سامسونغ يدعم كاميرا ثلاثية خلفية بدقة 24 و8 و5 ميغابكسل، بينما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل.

وتتيح الكاميرا تقنية تحسين المشهد الذكي، حيث تحدد الجسم المراد تصويره، وتضبط آليا درجات التباين والسطوع واللون، لتخرج الصورة في أفضل حالاتها.

وبمقدور الكاميرا أيضا دمج البكسلات مع بعضها للحصول على صورة أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وزوّد الهاتف بشاشة عرض قياس 6 إنشات من نوع Super AMOLED، توفر دقة عرض تبلغ 2220X1080 بكسل، وفق ما ذكر موقع “إنغادجت” التقني.

كذلك يعمل “غالاكسي A7” بنظام التشغيل آندرويد 8، كما أنه يدمج معالجا سريع ثماني النوى، ويوفر ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و6 غيغابايت، في حين تصل سعة التخزين إلى 64 و128 غيغابايت، بينما تبلغ سعة البطارية 3300 ميلي أمبير/ساعة.

وسيتوفر الهاتف في 4 ألوان هي الأزرق والاسود والذهبي والوردي، حيث سيتاح للبيع في الأسواق الأوروبية والآسيوية هذا الخريف، دون أن يتم الكشف عن سعره.