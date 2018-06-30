سامباولي : فعلنا كل شيء وهذه هي كرة القدم

لم يخف ​مدرب منتخب الارجنتين​ ​خورخي سامباولي​ شعوره بالإحباط عقب توديع منتخب بلاده منافسات بطولة كأس العالم في روسيا عقب الهزيمة أمام ​فرنسا​ 4 – 3 .

وقال سامباولي خلال المؤتمر الصحفي : “أمر مؤلم أن نخرج من كأس العالم مع هذا المجهود من اللاعبين هم قاتلوا داخل الملعب” .

وأضاف “فرنسا فريق سريع للغاية في التحول وكنا نعلم أن لديهم العديد من اللاعبين الذين يمتلكون السرعة ونحن واجهنا لاعب مذهل مثل ​مبابي​” .

وتابع “نحن أتينا من مرحلة تصفيات صعبة لكن هذا ليس عذرًا للوم عليه في هذا الوقت كنا نعتقد أننا بإمكاننا أن نذهب بعيدًا لكننا لمسنا ذلك كنا فريق قاتل للنهاية أريد أن أشكر المجموعة بأكملها على محاولتهم الوصول للقمة وللاسف لم نتمكن من الفوز” .

واختتم “أشعر باحباط كبير لقد جئت بآمل كبير أن نتمكن من الفوز لكن هذا يقويني كمدير فني من التعلم وهذه هي كرة القدم” .